Mazurek: Prezes PiS będzie twarzą w naszej kampanii

Mazurek potwierdziła w radiowej Jedynce, że ze stanem zdrowia prezesa PiS jest coraz lepiej. Jak dodała, mimo nieobecności Jarosława Kaczyńskiego spowodowanej chorobą kolana i urlopem, politycy partii byli cały czas z nim w kontakcie. – Czujemy, że prezes wie co dzieje się w partii, pilnuje tej partii. No ale czasami pojawia się rozprzężenie, potrzebna jest taka a nie inna decyzja, żeby zdyscyplinować środowisko – powiedziała.

Rzeczniczka partii zaznaczyła też, że przemówienie Jarosława Kaczyńskiego na jutrzejszej konwencji będzie nawiązywało do aktualnej sytuacji i do tego, co jeszcze przed partią. – Będą też pewne elementy wizualizacyjne, będzie pozytywna energia, pozytywne emocje, pozytywny przekaz, którego celem jest naładowanie akumulatorów nas i naszych zwolenników, ale przede wszystkim trafienie z dobrym przekazem do Polaków, tak by przekonać ich do tego, by głosowali na Prawo i Sprawiedliwość – mówiła.