"Źle się dzieje w PO w Polsce i źle się dzieje w PO w Warszawie". Trzech radnych odchodzi z partii

Odejście trójki radnych oznacza, że PO straci większość w Radzie Warszawy. Swoją decyzję, radni ogłosili dzisiaj rano.

„Kampania Rafała Trzaskowskiego traci szansę, by przekonać i zmobilizować wyborców demokratycznych. Ta kampania i działalność władz Platformy szerzej, w skali kraju są najlepszym gwarantem, by PIS rządził przez najbliższe lata” – tłumaczą politycy we wspólnym oświadczeniu. „Dlatego odchodzimy z PO, której sukcesy w Warszawie współtworzyliśmy. Odchodzimy, bo potrzebny jest dziś Platformie wstrząs. Platformo, otrząśnij się z letargu a nie prowadź nas do trzeciej pod rząd porażki wyborczej” – czytamy dalej w oświadczeniu radnych.

Lech Jaworski, Izabela Chmielewska i Aleksandra Sheybal-Rostek informują jednocześnie, że nie podjęli jeszcze decyzji o swojej politycznej przyszłości, ale deklarują poparcie dla Jacka Wojciechowicza w najbliższych wyborach, w których kandyduje on na prezydenta stolicy.

To człowieka najlepiej przygotowany do rządzenia stolicą, którego mogliśmy dobrze poznać, gdy jako wiceprezydent naszego miasta tworzył jego sukcesy – tłumaczą radni. – Niestety także i jego brakuje dziś w Platformie. Źle się dzieje w PO w Polsce i źle się dzieje w PO w Warszawie. Dlatego odchodzimy i zrobimy wszystko by nieudolna, nieprofesjonalna i arogancka kampania prowadzona przez Platformę Obywatelską nie doprowadziła do zwycięstwa PiS – dodaje trójka polityków.

