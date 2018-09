Radni odchodzą z Platformy. Jaki: Nie jestem zaskoczony, Trzaskowski nie radzi sobie w kampanii

– Źle się dzieje w PO w Polsce i źle się dzieje w PO w Warszawie. Dlatego odchodzimy i zrobimy wszystko by nieudolna, nieprofesjonalna i arogancka kampania prowadzona przez Platformę Obywatelską nie doprowadziła do zwycięstwa PiS – tłumaczy trójka radnych, która opuszcza Platformę.

Trzaskowski nie radzi sobie w kampanii

– Nie jestem zaskoczony tą decyzją – komentuje sprawę Patryk Jaki. – Powodem, dla którego odchodzą ci radni z Platformy, jest to, że Rafał Trzaskowski nie radzi sobie w kampanii wyborczej – komentuje kontrkandydat polityka PO w stolicy.

– Jeżeli nie radzi sobie z własnym wizerunkiem i nie radzi sobie z prowadzeniem kampanii wyborczej, to jak sobie poradzi z zarządzaniem miastem? Myślę, że zauważyli to też radni Platformy Obywatelskiej, których ja nawet nie znam, ale jak widać oni lepiej znają Platformę i Rafała Trzaskowskiego – dodał Patryk Jaki.

PO straci większość w Radzie Warszawy

Poza stratami wizerunkowymi, odejście trójki radnych oznacza, że PO straci większość w Radzie Warszawy, na dwa miesiące przed wyborami samorządowymi.

„Kampania Rafała Trzaskowskiego traci szansę, by przekonać i zmobilizować wyborców demokratycznych. Ta kampania i działalność władz Platformy szerzej, w skali kraju są najlepszym gwarantem, by PIS rządził przez najbliższe lata” – tłumaczą politycy we wspólnym oświadczeniu. Aleksandra Sheybal-Rostek, Izabela Chmielewska i Lech Jaworski informują jednocześnie, że nie podjęli jeszcze decyzji o swojej politycznej przyszłości.

„Dlatego odchodzimy z PO, której sukcesy w Warszawie współtworzyliśmy. Odchodzimy, bo potrzebny jest dziś Platformie wstrząs. Platformo, otrząśnij się z letargu a nie prowadź nas do trzeciej pod rząd porażki wyborczej” – czytamy dalej w oświadczeniu radnych.