Protest podczas spotkania z prezydentem. Duda: Ci Państwo mogą protestować, bo Konstytucja jest przestrzegana

Prezydent wraz z Agatą Kornhauser-Dudą odwiedzili dzisiaj III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, gdzie wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, 25-lecia matury międzynarodowej w Polsce oraz 55-lecia nadania III Liceum Ogólnokształcącemu imienia Marynarki Wojennej RP.

Protestują, bo jest przestrzega Konstytucja

Chociaż wizyta w liceum nie była związana z polityką, ale miała być poświęcona tematowi nauki i dokonań uczniów szkoły, przed terenem szkoły zebrała się kilkunastoosobowa grupa protestujących. Obywatele RP i działacze KOD krzyczeli i gwizdali, starają się zagłuszyć przemówienia Agaty Kornhauser-Dudy i prezydenta.

– To, że nam przeszkadzano (...) oznacza totalne zaprzeczenie tego, o czym ci państwo krzyczą. Są tutaj, bo Konstytucja jest przestrzegana. Przestrzegana jest wolność zgromadzeń i wolno słowa. Mają prawo do wyrażenia swoich poglądów, bo jest przestrzegana demokracja – stwierdził na koniec swojego wystąpienia prezydent.

W odpowiedzi na słowa Andrzeja Dudy część osób na sali klaskała, a część zebranych uczniów i rodziców krzyczała „Konstytucja” i zaczęła buczeć.

Prezydent odniósł się także do kontrowersji związanych z reformą sądownictwa. – Tu jest Gdynia, która walczyła z komunistami w 1970 r. (…) Wierzę, że większość mieszkańców jest oburzona, że do dzisiaj w Sądzie Najwyższym zasiadają ludzie, którzy wydawali wyroki w stanie wojennym na podziemiu. Są i to zostało udowodnione – mówił prezydent. – Wierzę, że będziemy mieli silną Polskę, silną, wolną i sprawiedliwą Polskę, bez komunistów i postkomunistów – dodał prezydent.

