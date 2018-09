Zakłócono przemówienie prezydenta w liceum. Gwizdy, buczenie i okrzyki "Konstytucja"

W czasie przemówienia zza okien dobiegały gwizdy oraz okrzyki: "Konstytucja”, "Solidarność naszą bronią”, "Wolne sądy” skandowane wspólnie przez Obywateli RP i Komitet Obrony Demokracji.

Prezydent w swoim wystąpieniu w III LO w Gdyni nawiązał do trwającej przed budynkiem szkoły pikiety. – To, że przeszkadzają nam tutaj (...), to oznacza dokładne zaprzeczenie tego, co ci państwo krzyczą. Są tutaj, ponieważ konstytucja jest przestrzegana, ich wolność zgromadzeń, ich wolność wyrażania swoich poglądów, są tutaj, ponieważ przestrzegana jest demokracja – mówił.

W tym momencie aula się podzieliła. Część uczniów, nauczycieli i rodziców zaczęła również krzyczeć: „Konstytucja” i buczeć w stronę prezydenta, a część bić brawo. Zgromadzonych w szkolnej auli uspokajał Wiesław Kosakowski, dyrektor III LO. – Wszyscy jesteście moimi gośćmi, jako gospodarz tej uroczystości mam wielki szacunek dla wszystkich tutaj przybyłych gości, bez względu na wyznawane przez nich poglądy – powiedział.

III LO w Gdyni to jedna z najlepszych szkół średnich, regularnie plasuje się w czołówce rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Wychowała wielu laureatów olimpiad. Jako jedna z dwóch pierwszych szkół w Polsce utworzyła w ramach programu International Baccalaureate Organization (IBO) klasę o profilu matury międzynarodowej - Diploma Programme (IBO-DP).