"PiS wziął miliony i chce być bezkarny". PO rusza z kolejną akcją billboardową

Platforma Obywatelska rusza z kolejną akcją billboardową. – To jest akcja, która musi uświadomić Polakom, jak kosztowną władzą jest PiS i jaką taktykę polityczną przyjęło PiS. Jest to władza, która bardzo chętnie sięga do kieszeni polskiego podatnika, nie dając nic w zamian – mówił przed siedzibą PiS Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej.

Akcja jest drugą odsłoną "konwoju wstydu". PO chce pokazać, ile pieniędzy zabiera Polakom PiS. – Ruszamy z kolejnym konwojem wstydu, aby pokazać raz jeszcze pazerność, kłamstwa i nieuczciwość PiS-u wobec obywateli, wobec Polaków. Niemal każdego dnia dowiadujemy się o tym, że kolejni „misiewicze” awansują, są zatrudniani. Dowiadujemy się o tym, że kolejni ludzie PiS-u wzięli gigantyczne pieniądze – tłumaczył Marcin Kierwiński z PO.







– Nie mamy wątpliwości, że dzisiejszy kongres partii Jarosława Kaczyńskiego to będzie festiwal pustych obietnic i to będzie próba kupienia Polaków za ich własne pieniądze. To będzie wreszcie próba zyskania przychylności Polaków tak, żeby można było przerzucić się z drenowania państwa na drenowanie samorządów – mówił Witczak.