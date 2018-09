Obrona demokracji współczesnym Westerplatte? Zaskakujący wpis europosła PO

Europoseł PO Janusz Lewandowski postanowił wykorzystać rocznicę historycznego wydarzenia, jakim był wybuch II wojny światowej do tego, by przypomnieć o potrzebie "obrony demokracji". Z jego wpisu na Twitterze wynika, że polityk Platformy Obywatelskiej sądzi, iż "obrona demokracji" i miejsca Polski w Unii Europejskiej to współczesne Westerplatte. Więcej, w swoim wpisie powołał się także na papieża Jana Pawła II. "Czy już wiesz, co jest Twoim Westerplatte, którego masz bronić?" – pytał w r. 1987 Jan Paweł II w Gdańsku. Moje pokolenie, pokolenie wolności, już wie: obronić demokrację i nasze miejsce w UE w maratonie wyborczym 2018-20" – napisał.

Janusz Lewandowski, obecnie europoseł PO, w przeszłości był jednym z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Został ministrem przekształceń własnościowych w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz Hanny Suchockiej. Należał również do Unii Wolności, z list tej partii został wybrany do Sejmu w 1997 roku. Od 2001 związany jest z Platformą Obywatelską.

