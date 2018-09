Warszawa: Wyciekły listy PO do rad dzielnic

Z list startują działacze PO, Nowoczesnej i mniejszych organizacji. Wszystkie listy można sprawdzić na stronie warszawskipis.pl.

W sobotę trzech radnych opuściło klub PO w Radzie Miasta Warszawy, co sprawiło, że PO straciła tam większość. Aleksandra Sheybal-Rostek, Izabela Chmielewska i Lech Jaworski ogłosiło swoje poparcie dla Jacka Wojciechowicza. „Kampania Rafała Trzaskowskiego traci szansę, by przekonać i zmobilizować wyborców demokratycznych. Ta kampania i działalność władz Platformy szerzej, w skali kraju są najlepszym gwarantem, by PIS rządził przez najbliższe lata” – tłumaczą politycy we wspólnym oświadczeniu.