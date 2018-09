"Nieprzejednany człowiek. Troskliwy mąż i ojciec". Anna Jaki o mężu

Podczas konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, tuż przed przemówieniem Patryka Jakiego, głos zabrała jego żona, Anna. – Wszyscy znacie mojego męża Patryka Jakiego jako osobę bardzo energiczną, zaangażowaną i bardzo pracowitą. I to jest oczywiście prawda – zaczęła Anna Jaki. – Ten obraz jest jak najbardziej prawdziwy, ale mam wrażenie, że nie są podkreślane te cechy jego osobowości, które dla mnie jako żony są najważniejsze – dodała.

Anna Jaki mówiła o tym, że jej mąż jest z jednej strony człowiekiem nieprzejednanym, z drugiej zaś troskliwym mężem i ojcem, na którego ona i ich syn Radzio, zawsze mogą liczyć. – Dzięki temu ja mam osobiście pewność, że jeśli by kiedykolwiek pojawiły się problemy, on na spokojnie znajdzie rozwiązanie i będzie odpowiedzialny – przekonywała żona polityka. – Chciałabym, żeby pamiętali Państwo, że jest to człowiek stabilny i pewny. Można na niego liczyć. Wiadomo, że wszystko, co sobie zaplanuje, zrealizuje – zakończyła Anna Jaki.

Czytaj także:

Patryk Jaki: Skończymy ten koszmar. Zaczniemy prawdziwy sen o Warszawie