PO rusza z "konwojem wstydu", ale zapomniała o stronie internetowej. Tam afery opozycji

Akcja jest drugą odsłoną "konwoju wstydu". PO chce pokazać, ile pieniędzy zabiera Polakom PiS. – To jest akcja, która musi uświadomić Polakom, jak kosztowną władzą jest PiS i jaką taktykę polityczną przyjęło PiS. Jest to władza, która bardzo chętnie sięga do kieszeni polskiego podatnika, nie dając nic w zamian – mówił przed siedzibą PiS Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej.

Okazuje się jednak, że największa partia opozycyjna zapomniała o wykupieniu domeny w internecie. Na stronie konwojwstydu.pl opublikowano spis afer, w które zamieszani są ludzie związani z opozycją. Wśród wymienionych polityków są m.in. Jan Bury, Stanisław Gawłowski i Józef Pinior.

Na stronie znajdziemy również informacje o skandalach w samorządach, wysokich nagrodach. Portal wymienia też prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydenta Słupska Roberta Biedronia i niektórych polityków SLD.