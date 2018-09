5 nowych propozycji PiS. Premier: Z Polską się nie walczy, Polskę się kocha

Zaprezentowane przez premiera propozycje zamykają się w pięciu hasłach: "Ciepły dom", "Dobra okolica", "Nowoczesna gmina", "Internet szybciej i więcej" oraz "Mieszkasz decydujesz".

"Ciepły dom, czystsze środowisko, zdrowsi ludzie"

Mówiąc o pierwszym punkcie programu, Mateusz Morawiecki podkreślił, że zmorą zwykłych obywateli są dziś wysokie rachunki za ciepło. Dlatego, też - zapowiedział premier - Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna program termomodernizacji. – Ciepły dom, czystsze środowisko, zdrowsi ludzie – wskazywał

W punkcie tym zawiera się również wdrożenie programu "Segregujesz - płacisz mniej", który zakłada niższe rachunki za odpady. – Chcemy udowodnić, że przy dobrej współpracy z dobrymi gospodarzami małych ojczyzn jest to możliwe. Segregujesz – płacisz mniej. Stworzymy specjalne programy referencyjne dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i domów jednorodzinnych – zapowiedział.

"Tam gdzie, chciałoby się pójść"

Kolejna zapowiedziana przez premiera propozycja - "Dobra okolica" - zakłada wsparcie Domów Seniora oraz dofinansowanie infrastruktury sportowej.

– Otoczenie domu, a wiec tam gdzie, chciałoby się pójść. Z myślą o seniorach chcemy znacząco zwiększyć nasze wydatki na domy seniora. To jest bardzo potrzebne dla tych ludzi. Wszędzie, gdzie będą dobrzy gospodarze, gdzie będą uczciwi gospodarze, tam przesuniemy te środki w kierunku wsparcia seniorów. I w tym programie, bardzo ważna jest także nasza aktywność sportowa, rekreacyjna. Przeznaczymy 500 mln zł na nowe tematyczne place zabaw dla dzieci, nowe ośrodki sportowe, siłownie plenerowe, otwarte strefy aktywności, które dobrze się kojarzą ludziom i potrafią z tego dobrze korzystać – tłumaczył Morawiecki.

"Chcemy, żeby bezpieczna szkoła oznaczała również bezpieczną drogę do szkoły"

– Kolejna sfera naszego życia to dalsze otoczenie: chodnik, dworzec, autobus - "Nowoczesna gmina". – W setkach miejsc, gdzie nie ma chodników do szkoły, wybudujemy je. Chcemy, żeby bezpieczna szkoła oznaczała również bezpieczną drogę do szkoły – przekonywał szef rządu. Mateusz Morawiecki poinformował, że w tym programie zawiera się również renowacja lokalnych dworców i duże środki na transport lokalny.

"PiS jest partią nowoczesną"

Czwarty punkt zaprezentowany przez premiera to "Internet szybciej i więcej". – To program, który wprowadza Polskę w wiek cyfrowy, bo PiS jest partią nowoczesną – podkreślał Mateusz Morawiecki.

"Chcemy, żeby obywatele wzięli sprawy w swoje ręce"

Ostatni z punktów, to "Mieszkasz decydujesz", który zakłada podniesienie dopłat z budżetu państwa dla gmin, które będą zwiększać zakres budżetu obywatelskiego. – Poprzez budżety obywatelskie chcemy aktywizować mieszkańców, chcemy, aby wzięli sprawy w swoje ręce – mówił premier.

"Z Polską się nie walczy, Polskę się kocha"

– Te wszystkie działania będą mogły być realizowane, jeśli wybierzemy uczciwych i skutecznych gospodarzy – podkreślił premier Morawiecki.

– Z Polską się nie walczy, Polskę się kocha. Dlatego też musimy ruszyć znowu na spotkania z wyborcami, obywatelami, żeby rozmawiać z nimi o tym własnie jak budować lepszą Polskę, jak tworzyć nowe, lepsze rozwiązania, żeby lepiej ich rozumieć, żeby Polska była jeszcze bardziej solidarna i nowoczesna. Po to musimy być blisko ludzi – wskazywał szef rządu.

Mateusz Morawiecki poinformował, że po dzisiejszej konwencji sam rusza w Polskę i że spakował się na dwa miesiące. Przyznał, że chciałby, aby politycy PiS, którzy za kilka lat będą spoglądać na te dni, mogli powiedzieć: "było ciężko, było naprawdę wiele zadań, mieliśmy przeciwko sobie media, biznes, zagranicę, ale warto było. Warto było zdobyć te szczyty, żeby Polska była wielka, silna, solidarna, szczęśliwa i zwycięska". – I Polska taka będzie – zakończył premier.