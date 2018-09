Najpierw konwencja, potem Nowogrodzka. Trwa spotkanie KP PiS

Według nieoficjalnych informacji, za zamkniętymi drzwiami toczy się m.in. dyskusja o dotychczasowych błędach. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ma również mobilizować parlamentarzystów, ale jednocześnie studzić emocje.

Prezes PiS podkreślił podczas konwencji, że przed partią rządzącą 21 szczególnych miesięcy, w trakcie których obywatele pójdą cztery razy do urn wyborczych, by głosować i dokonać aktu, który jest istotą demokracji. – To będą miesiące oceny polityki władzy i opozycji. Jeśli chodzi o wybory samorządowe, to sprawa jest skomplikowana, bo w większości w samorządach rządzi opozycja. Dla nas będzie to ocena polityki "dobrej zmiany". Od dłuższego czasu trwa kampania przeciw dobrej zmianie. Przekracza ona coś, co jest normalne w demokracji, czyli krytykę. Tutaj mamy atak z wewnątrz i z zewnątrz. Atak, który tworzy coś na kształt alternatywnej rzeczywistości. Coś, co ma poniżyć Polskę – mówił.

Czytaj także:

Kaczyński: Idziemy pod górę ku lepszej Polsce. Nie uchybiliśmy demokracji

Czytaj także:

5 nowych propozycji PiS. Premier: Z Polską się nie walczy, Polskę się kocha