Ostra wymiana zdań na Twitterze. Pawłowicz do dziennikarki: Zamilcz bezczelna

Wojewoda dolnośląski poinformował wczoraj na portalu społecznościowym, że pełnomocnik wojewody dolnośląskiego do spraw obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, złożyła rezygnację. To pokłosie incydentu do jakiego doszło w minioną sobotę podczas uroczystych obchodów Dnia Weterana z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. W trakcie uroczystości, kilku zwolenników KOD-u zza barierek krzyczało "Konstytucja", kiedy w pewnym momencie podeszła do nich młoda kobieta, która spoliczkowała jedną z protestujących. Zachowanie kobiety – Dominiki Arendt-Wittchen, pełnomocnik wojewody dolnośląskiego do spraw obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, zostało szeroko skrytykowane.

W jej obronie stanęła wczoraj posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. "BARDZO PROSZĘ NIE PRZYJMOWAĆ TEJ REZYGNACJI KAŻDY,Pan pewnie także,ma chwile,gdy pozostaje juź tylko taka - w zasadzie symboliczna - forma niezgody na prostactwo,bezczelność,ciągłą agresję i obrażanie wartości dla kogoś najważniejszych. I ta bierność innych" – napisała Pawłowicz zwracając się do wojewody.

Na jej wpis zareagowała dziennikarka Radia Nadzieja Anna Skiepko. "A jak ktoś Panią poseł uderzy, bo uzna, że to stmboliczna [symboliczna] forma niezgody, to co wtedy?" – zapytała.

Odpowiedzi jakiej udzieliła Pawłowicz nie spodziewał się chyba nikt. "Obrzucono mnie plastykowymi butelkami w czasie waszego ciamajdanu,ogłuszano kilkoma wuwuzelami jednicześnie tuż przy uszach,lżono wielokrotnie. Gdzie byłaś babo,gdy atakowano Marszałka seniora Morawieckiego.Zamilcz bezczelna Wrażliwa się znalazła,córcia rudej" – odpowiedziała posłanka PiS.

Tweety Pawłowicz spotkały się z szeroką krytyką. "Rozumiem, że można być indywidualistą, zachowywać się niekonwencjonalnie i to rodzi personalne ataki, stąd do tej pory dość ciepło o pani myślałem, aczkolwiek jeśli pani uważa, że tamta kobieta słusznie postąpiła i w taki sposób najeżdża na panią Anię to po prostu pani odleciała" – napisał jeden z internautów.

Dziś rano Krystyna Pawłowicz postanowiła przeprosić dziennikarkę Radia Nadzieja: