"SE": Samotne matki tracą 500 Plus

Próg dochodowy uprawniający do otrzymywania świadczenia z programu "Rodzina 500" wynosi przy pierwszym dziecku niezmiennie 800 zł na jednego członka rodziny. Jak czytamy na łamach dzisiejszego "Super Expressu", wystarczy niewielka podwyżka wynagrodzenia, aby rodzice jedynaków stracili pieniądze od rządu. Taka sytuacja spotkała 156 tys. rodzin. W połowie ubiegłego roku świadczenie pobierało 726 tys., a obecnie 570 tys. jedynaków.

Grażyna Chmielewska z Gdańskiego Centrum Świadczeń przyznaje, że właśnie przekroczenie kryterium dochodowego jest najczęstszym powodem utraty prawa do otrzymywania świadczenia.

Co na to rząd? Zdaniem Bartosza Marczuka, spadek liczby rodzin pobierających "500 Plus" należy rozpatrywać w wyłącznie ze strony pozytywnej, ponieważ świadczy to o polepszeniu ich sytuacji materialnej.

Jak jednak zauważa "SE", ofiarą niskiego kryterium dochodowego padają najczęściej samotni rodzice, dla których 500 plus to jedyna szansa na godne życie. Przyznaje to w rozmowie z tabloidem lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. – Otrzymuję listy od samotnych matek, które skarżą się, że dostały 100 zł podwyżki i przez to straciły 500 plus czyli 6 tys. zł dochodu rocznie. Tak nie powinno być, że karze się rodziców jednego dziecka, za to, że są aktywni zawodowo – podkreśla szef Ludowców.