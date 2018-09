Rusza nowy rok szkolny. Prezydent i premier z życzeniami dla uczniów

W tym roku 1 września przypadł w sobotę, rok szkolny dla 4,5 miliona dzieci, rozpoczyna się więc 3 września. Tego samego dnia, do przedszkoli pójdzie 1,4 miliona dzieci – podaje MEN. Jest to pierwszy rok kiedy uczniowie ósmych klas będą pisać egzamin końcowy po reformie edukacji – od 15 do 17 kwietnia 2019.

Koniec wakacji, powrót do szkoły

"Drodzy uczniowie! Coś się kończy, coś zaczyna... Za Wami wakacje, przed Wami szkoła. Pierwszy dzwonek już zabrzmiał. Życzę Wam, by nauka była przyjemna i pożyteczna. Wszystkiego dobrego i samych sukcesów! Samych piątek!" – zwrócił się do rozpoczynających dzisiaj rok szkolny uczniów premier Mateusz Morawiecki.

Uczniom i nauczycielom życzenia złożyla też para prezydencka.

"Chyba trudno znaleźć kogoś zadowolonego z końca wakacji. Jednak powrót do szkoły może i powinien być doświadczeniem radosnym, wyczekiwanym. Przecież szkoła to nie tylko mury, regulaminy, praca, sprawdziany. To przede wszystkim ludzie, społeczność starszych i młodszych podróżników po nieskończonym świecie wiedzy, idei, odkryć i doświadczeń. Szkoła pozwala rozwinąć intelekt, wolę przezwyciężania trudności, siłę charakteru i pewność siebie – a więc wszystko to, czego potrzeba do realizacji nawet najśmielszych marzeń" – czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta.

"Życzymy wielu sukcesów w szkole oraz szczęścia w kręgu najbliższych, krewnych i przyjaciół. W sposób szczególny pozdrawiamy pierwszoklasistów: ufamy, że będziecie śmiało korzystać z pomocy Waszych wychowawców i nauczycieli oraz że uczniowie starszych klas okażą Wam koleżeńską otwartość i życzliwość. Niech ten rok zapisze się w kronikach polskich szkół jako czas stabilnego rozwoju, nowych wspólnych osiągnięć i ambitnych planów na przyszłość. Wszystkiego dobrego!" – czytamy dalej w liście pary prezydenckiej do uczniów.

"Dobry start" dla uczniów

Rok szkolny 2018/2019 to pierwsza okazaja do skorzystania, z rządowego programu "Dobry start". Program zakłada, że każdy uczeń od 1 września bieżącego roku dostanie 300 zł dofinansowania na pomoce naukowe. Wyprawka w wysokości 300 zł była jedną z czołowych obietnic na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która miała miejsce w kwietniu, i stanowi część tzw. "piątki Morawieckiego".

