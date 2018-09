Trzaskowski: Biedroń nie odbiera telefonu od przewodniczącego Schetyny

Jesteśmy otwarci na współpracę z Robertem Biedroniem, natomiast w ostatnich miesiącach mam takie poczucie, że to Robert Biedroń nie odbiera telefonu od przewodniczącego Schetyny – mówił Trzaskowski. Polityk zapytany, czy jest pewny tej informacji odpowiedział, że „ma taką wiedzę”.

Trzaskowski stwierdził też, że „nie przeraża go wizja powrotu do polityki ogólnokrajowej Roberta Biedronia”. Polityk podkreślił jednocześnie, że jego zdaniem obecnie „jest moment konsolidacji”. – Dlatego że jeżeli opozycja nie będzie się konsolidować, bardzo trudno będzie wygrywać z PiS-em – dodał Trzaskowski.

– Zobaczmy, jak on będzie wyglądał (ruch Roberta Biedronia – red), czy on się rzeczywiście ziści, bo na razie mamy tylko plotki. Pytanie, z kim chce tworzyć tę listę. My jesteśmy otwarci na to, żeby była jedna lista opozycji – dodał Trzaskowski.

Co planuje prezydent Słupska?

"Wiem, że wielu z Was, tak jak ja, nie ma na kogo głosować. Chcę Polski, w której nikt nie jest pozostawiony w tyle" – mówi w opublikowanym wczoraj spocie prezydent Słupska, ogłaszając, że "podjął decyzję". Czy oznacza to, że Robert Biedroń będzie walczył o kolejną kadencję w Słupsku czy zdecyduje się na udział w wyborach parlamentarnych?

Polityk swoje decyzje ma ogłosić w najbliższych dniach. Dzisiaj w Słupsku ma odbyć się pierwsza konferencja prasowa, kolejna już w Warszawie we wtorek.