Wyprawka szkolna? Trzaskowski: Nawet nie wiem czy żona wzięła, jak znam życie to tak

– Podczas konwencji była też mowa o wyprawkach dla dzieci szkolnych – mówił Konrad Piasecki, pytając kandydata, czy również Trzaskowski skorzystał z dodatku 300 Plus.

– Nawet nie wiem czy żona wzięła, ale na pewno tak, jak znam życie, dlatego, że łupi nas PiS na każdym kroku, to dlaczego mamy z tego nie korzystać – odpowiedział polityk.

Przyszłość Koalicji Obywatelskiej

W rozmowie z Konradem Piaseckim, Rafał Trzaskowski komentował też przygotowania Koalicji Obywatelskiej do wyborów. – Jesteśmy otwarci na współpracę z Robertem Biedroniem, natomiast w ostatnich miesiącach mam takie poczucie, że to Robert Biedroń nie odbiera telefonu od przewodniczącego Schetyny – mówił Trzaskowski. Polityk zapytany, czy jest pewny tej informacji odpowiedział, że „ma taką wiedzę”.

Trzaskowski stwierdził też, że „nie przeraża go wizja powrotu do polityki ogólnokrajowej Roberta Biedronia”. Polityk podkreślił jednocześnie, że jego zdaniem obecnie „jest moment konsolidacji”. – Dlatego że jeżeli opozycja nie będzie się konsolidować, bardzo trudno będzie wygrywać z PiS-em – dodał Trzaskowski.

– Zobaczmy, jak on będzie wyglądał (ruch Roberta Biedronia – red), czy on się rzeczywiście ziści, bo na razie mamy tylko plotki. Pytanie, z kim chce tworzyć tę listę. My jesteśmy otwarci na to, żeby była jedna lista opozycji – dodał Trzaskowski.

