Pseudokibice umówili się na „ustawkę” na polu. Niektórzy już usłyszeli zarzuty

Kilkudziesięciu mężczyzn biegających po polu bez koszulek w miejscowości Okrąg – takie zgłoszenie otrzymał funkcjonariusz z komendy w Lipnie. Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie dostępne patrole z Lipna, na pomoc pospieszyli również funkcjonariusze z pobliskiego Rypina.

Czytaj także:

Czyste kartki zamiast biletów. Policjanci zatrzymali oszusta



Kim byli półnadzy mężczyźni? Okazało się, że to pseudokibice Włocławi Włocławek, ŁKS-u Łódź, Sparty Brodnica i Legii Chełmża. Widząc, że jedzie policja, mężczyźni rzucili się do ucieczki. Policjanci zatrzymali 13 osób. Po przesłuchaniu 9 zostało zwolnionych, zaś cztery trafiły do policyjnego aresztu. „Już usłyszały zarzut czynnego udziału w zbiegowisku, którego uczestnicy mieli dopuścić się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, a także udziału w bójce narażającej inne osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Czyn został określony, jako chuligański, co zwiększa zagrożenie karą” - czytamy na stronie polskiej policji.

Jeden z zatrzymanych usłyszał ponadto zarzut nie zatrzymania się do kontroli drogowej, pomimo wyraźnych sygnałów wydawanych przez funkcjonariusza poruszającego się oznakowanym radiowozem. Zarzuca mu się również próbę dokonania napaści na funkcjonariuszy, poprzez próbę zepchnięcia z drogi radiowozu, którym jechali policjanci. Grozi mu za to nawet do 10 lat więzienia.

Czytaj także:

Wiózł 13-letnią córkę przywiązaną do bagażnika. Twierdzi, że sama tego chciała