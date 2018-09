Jaki: Platforma chce zablokować prace Komisji Weryfikacyjnej

– Wygraliśmy z Hanną Gronkiewicz-Waltz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym sprawę o ich udział w postępowaniu przed Komisją. Wobec tego Hanna Gronkiewicz-Waltz złożyła wniosek o zablokowanie prac Komisji Weryfikacyjnej przez TSUE – poinformował na Twitterze Patryk Jaki.

Jak podaje serwis TVP Info, prezydent stolicy miała we wniosku do TSUE zwrócić się z pytaniami prejudycjalnymi o rozstrzygnięcie, czy komisja weryfikacyjna jako organ administracji państwowej, działa zgodnie z prawem. Wcześniej Hanna Gronkiewicz-Waltz wielokrotnie podkreślała, że jej zdaniem komisja prowadzona przez Patryka Jakiego jest niekonstytucyjna. W piśmie, które opisuje serwis TVP Info, podniesiono też kwestię ustalenia, czy działania komisji „naruszają zasadę państwa prawnego".

Podważono także kwestię zgodności z prawem uchwał kończących prace komisji.

Jaki krytycznie o działaniach warszawskiego Ratusza

– Wolą, aby pieniądze zostały w rękach mafii reprywatyzacyjnej, a nie mieszkańców – komentował działania władz Warszawy Patryk Jaki.

Na konferencji prasowej, polityk dodał, że w związku z wystosowaniem wniosku do TSUE, apeluje do swojego kontrkandydata w Warszawie Rafała Trzaskowskiego, aby ten cofnął tę decyzję. – Jeżeli tego nie zrobi, to znaczy, że jedno mówią, a drugie robią – tłumaczył Jaki, odnosząc się do działań Platformy Obywatelskiej.

– Dzisiaj szampany strzelają tylko u mafii reprywatyzacyjnej – dodał polityk.