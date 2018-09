Rafalska: O prawie do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko decyduje wyłącznie dochód rodziny

Przypomnijmy, że dziś dziennik informował, że rodzice jednego dziecka tracą pieniądze z programu 500 Plus tylko dlatego, że otrzymali niewielką podwyżkę. "Super Express" zauważa, że ofiarą niskiego kryterium dochodowego padają najczęściej samotni rodzice, dla których 500 plus to jedyna szansa na godne życie.

Czytaj także:

"SE": Samotne matki tracą 500 Plus

O tę publikację zapytaliśmy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbietę Rafalską. – O prawie do świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko decyduje wyłącznie dochód rodziny. Program Rodzina 500+ jest programem kierowanym do wszystkich rodzin. Dedykowane samotnym rodzicom rozwiązania znajdują się w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym – powiedziała nam minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Próg dochodowy uprawniający do otrzymywania świadczenia z programu "Rodzina 500" wynosi przy pierwszym dziecku niezmiennie 800 zł na jednego członka rodziny lub 1200 zł miesięcznie na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko cierpiące na niepełnosprawność.