Żalek: Pieniądze na pierwsze dziecko to ukłon w stronę tych w najtrudniejszej sytuacji

Pamiętajmy, że 500 plus to program demograficzny, prorodzinny, nie zaś program o charakterze socjalnym. Jako taki z założenia miał być na drugie i każde następne dziecko. To, że w przypadku rodzin o niskich dochodach pieniądze są przyznawane na pierwsze dziecko, to ukłon ze strony rządu – powiedział Do Rzeczy.pl wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, poseł Jacek Żalek.

Polityk przypomina, że należy rozróżniać politykę socjalną i prorodzinną. – 500 plus miało w założeniu promować wielodzietność, być zachętą, ułatwieniem dla tych, którzy wahali się, czy poradzą sobie więcej niż z jednym dzieckiem, miał pokazywać, że rodziny wielodzietne mogą liczyć na Państwo – zaznacza. Żalek tłumaczy, że kryterium dochodowe zostało ustalone po to, by ci, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, mogli liczyć na wsparcie. – To ukłon w ich stronę. Nie należy jednak traktować 500 plus jako świadczenia socjalnego – zaznacza.

Rafalska: O prawie do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko decyduje wyłącznie dochód rodziny Przypomnijmy, że dziś "Super Express" informował, że rodzice jednego dziecka tracą pieniądze z programu 500 Plus tylko dlatego, że otrzymali niewielką podwyżkę. "Super Express" zauważa, że ofiarą niskiego kryterium dochodowego padają najczęściej samotni rodzice. Próg dochodowy uprawniający do otrzymywania świadczenia z programu "Rodzina 500" wynosi przy pierwszym dziecku niezmiennie 800 zł na jednego członka rodziny lub 1200 zł miesięcznie na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko cierpiące na niepełnosprawność.

