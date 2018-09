Polski policjant bohaterem w Grecji. Pomógł tonącej parze

Do zdarzenia doszło podczas pierwszego dnia pobytu 23-letniego policjanta i jego żony na greckich wakacjach. – Stróż prawa, będąc na hotelowym tarasie, usłyszał nadchodzące od strony morza wołanie o pomoc. Natychmiast pomyślał, że ktoś tonie – opisują sytuację koledzy 23-latka. Policjant natychmiast sam ruszył na pomoc. W pobliżu nie było ratowników.

Polski funkcjonariusz poprosił obsługę hotelu o otworzenie pomieszczenia ratowników, skąd wziął płetwy oraz bojkę ratunkową, po czym wskoczył do wody. Udało mu się dopłynąć do kobiety, która wołała o pomoc. Okazało się jednak, że i ona kogoś ratowała – utrzymywała na wodzie mężczyznę, który nie dawał oznak życia. 23-latkowi udało się szczęśliwie doholować parę do brzegu.

Niestety, pomimo profesjonalnego zachowania policjanta, mężczyzna zmarł. Kobieta przeżyła. Szefostwo hotelu serdecznie podziękowało 23-latkowi za jego postawę.