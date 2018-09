Łapiński rezygnuje z funkcji rzecznika Andrzeja Dudy

Krzysztof Łapiński stanowisko rzecznika prezydenta sprawował od maja 2017 roku. Wcześniej, od 2015 roku, pełnił mandat poselski jako poseł Prawa i Sprawiedliwości. Łapiński był współautorem kampanii wyborczych tej partii.

– Praca dla prezydenta była dla mnie ogromnym zaszczytem i wielkim wyzwaniem. To była dla mnie wielka przygoda, to był dla mnie świetny czas. Zawsze będę bardzo miło wspominał pracę dla Andrzeja Dudy. Skończyłem 40 lat, to dobry czas na odważne decyzje. I jak to w życiu bywa, teraz jest czas na nowe wyzwania, nowe plany i projekty – przekazał Łapiński w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Gazeta wskazuje, że polityk zakłada własną firmę zajmującą się PR.

Przed Krzysztofem Łapiński, funkcję rzecznika prezydenta pełnił Marek Magierowski, który wcześniej jako dziennikarz pracował m. in. w tygodniku "Do Rzeczy". Magierowski wybrał jednak karierę wiceministra spraw zagranicznych, a obecnie jest ambasadorem RP w Izraelu.