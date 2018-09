Staniszkis chwali Biedronia i gani Dudę

– Kiedyś będzie za to odpowiadał na pewno – stwierdziła Staniszkis, odnosząc się do – jej zdaniem – "procesu niszczenia państwa", w którym udział ma brać prezydent. – „Myślę, że Duda w tych swoich deklamacjach czuje, że ten proces trochę się wymyka z rąk. Zaczynają się już małe represje. To jest taka inercja,przypominająca późne lata 40., kiedy zaczynała się ta cała dyskusja o historii, zniekształcanie historii, demoralizowanie ludzi. To wszystko już było – stwierdziła socjolog na antenie TVN24.

Jednocześnie, znana z krytyki obecnego rządu Jadwiga Staniszkis, z entuzjazmem oceniła posta prezydenta Słupska. Polityk poinformował w poniedziałek, że nie będzie się ubiegał o kolejną kadencję na tym stanowisku. – Biedroń jest świetnym prezydentem Słupska. To biedne miasto. Mnóstwo zrobił tam sensownych posunięć. Ma charakter i na tle innych polityków ludzie powinni to ocenić znając cały kontekst. On potrzebuje środowiska, które by go wspierało na przykład w wyborach prezydenckich. Nie sądzę, żeby to była partia, która by uczestniczyła we wszystkich wyborach parlamentarnych. Potrzebuje ludzi, którzy będą go wspierali, namawiali – oceniła Staniszkis.