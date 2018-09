Kontrolowana sukcesja w PiS? "To pierwszy raz w historii"

– To jest po raz pierwszy w historii. Pan prezes Kaczyński w sposób rzeczywisty i realny przygotowuje sobie następcę. Co więcej, myślę, że przekonał tzw. Zakon PC. Powiedział im "musicie poprzeć Morawieckiego, bo ja mnie zabraknie w sensie politycznym, to was nie będzie" – mówił Kamiński w programie Tomasza Lisa w Onet.pl.

Kamiński podkreślił, że emerytura Jarosława Kaczyńskiego staje się realną perspektywą, z której zdaje sobie sprawę zarówno prezes PiS, jak i jego najbliższe otoczenie. – Myślę, że on wyznaczył Morawieckiego. To jest dla mnie oczywiste – podkreślił poseł.

Polityk dodał, że w polskiej polityce elity partyjne nie mają wielkiego znaczenia i o wiele ważniejsze jest stanowisko samego elektoratu, a ten już zaakceptował Morawieckiego jako polityka PiS.

Kamiński stwierdził, że realny konflikt jaki grozi obozowi władzy może wybuchnąć pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro.