"Skasujecie 300 plus?". Nowy spot PiS

PiS udostępniło na Twitterze nowy spot zatytułowany "Pytania do opozycji cz. 2". Film dotyczy programu "Dobry start", który jest popularni nazywany "300 plus". Autorzy spotu sugerują, że opozycja po dojściu do władzy zlikwiduje go.

W najnowszym spocie narrator pyta się, czy Platforma Obywatelska zamierza zlikwidować program "Dobry start" oraz czy jej politycy sami pobierają świadczenie "300 plus". W "odpowiedzi" są zaprezentowane fragmenty wypowiedzi polityków PO m.in. Grzegorza Schetyny czy Rafała Trzaskowskiego.