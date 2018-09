"Nowy Prezydent, większe możliwości". Wassermann prezentuje hasło wyborcze

Małgorzata Wassermann zaprezentowała również część programu wyborczego poświęconą edukacji. Kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa w 18 punktach zobowiązała się m.in. do tego, że będzie dążyła do tego, aby każde dziecko znalazło miejsce w przedszkolu, szkole oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także, że zwiększy różnorodność zajęć pozalekcyjnych i wydłuży czas pracy świetlicy. "Chcę zwiększyć dodatek wychowawczy dla nauczycieli, docelowo do 500 zł (...) zapewniam, że w każdej placówce znajdzie się gabinet pielęgniarski (...) planuję wydzielenie specjalnych miejsc do krótkoterminowego zatrzymywania się w okolicach placówek oświatowych" – czytamy.