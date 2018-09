"Uznałam, że to jedyne rozwiązanie". Spoliczkowała działaczkę Obywateli RP, teraz się tłumaczy

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło podczas uroczystych obchodów Dnia Weterana z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Kilku zwolenników Obywateli RP zza barierek krzyczało "Konstytucja", ale w pewnym momencie podeszła do nich młoda kobieta, która spoliczkowała jedną z protestujących. Jak się okazało, była to pełnomocniczka wojewody dolnośląskiego Dominika Arendt-Wittchen. Kobieta niedługo później złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Z kolei kobieta, która została spoliczkowana to Magdalena Klim, która wielokrotnie zakłócała spotkania Patryka Jakiego. Niedawno na jednym ze spotkań mocno odepchnęła starszego mężczyznę.

Arendt-Wittchen w rozmowie z Radiem Wrocław tłumaczy, że uderzenie kobiety było "jedynym rozwiązaniem". – To był emocjonalny gest wykonany w proteście przeciwko zagłuszaniu i awanturowaniu się w czasie jednej z najważniejszych uroczystości w kraju. Czekałam, aż ktoś zareaguje, bo w mojej ocenie, takie krzyki, w trakcie takiej uroczystości, to nic innego, jak próba zniszczenia i spłycenia powagi uroczystości. Jeszcze raz podkreślałam, to był emocjonalny gest, w tamtej sytuacji, mając za sobą rozmowę z kombatantami, mając w głowie, jak ważny to moment uznałam, że to jedyne rozwiązanie – powiedziała.

