Sikorski wystartuje do PE? "Musimy wrócić do znanych nazwisk"

Według ustaleń Wirtualnej Polski, były szef MSZ nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji ws. startu w wyborach, ale jest blisko zaakceptowania propozycji. – Byliśmy przekonani, że nr 1 na liście w nadchodzących wyborach będzie europoseł Tadeusz Zwiefka. To on w 2009 roku zrobił 10 wynik w skali całego kraju, to on w 2014 roku pokonał Jacka Rostowskiego, ale to Sikorski jest bardziej rozpoznawalny i mimo wszystko lepiej zna się na sprawach europejskich. A po tym, jak PiS szykuje na lokomotywy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego byłą premier Beatę Szydło i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego nie mamy wyjścia - musimy wrócić do znanych i rozpoznawalnych nazwisk – mówi portalowi osoba z kierownictwa PO.

W 2015 roku Sikorski odszedł z polityki i założył swoją firmę. Były szef MSZ prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zajmuje się głównie, szeroko rozumianym doradztwem i zarządzaniem. "Jestem poza polityką" – odpowiedział Sikorski, który został poproszony o komentarz do informacji "WP".