„Możemy być dumni z języka polskiego”. Rusza kampania „Kto ty jesteś”

Kampanie „Kto ty jesteś” promuje spot zaprezentowany w ubiegłym tygodniu przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie". Akcja skierowana jest do polskich rodziców żyjących poza granicami kraju, którzy z różnych powodów nie uczą dzieci języka polskiego, nie decydują się na wysłanie ich do polskiej szkoły lub odkładają tę decyzję na później.

Dumni z języka polskiego

Promowanie języka polskiego wśród Polonii na całym świecie to zadanie nie tylko polskich władz, ale też szkół, parafii oraz środowisk emigrantów. Jak pokazują bowiem dane szacunkowe zebrane z polonijnych ośrodków (m.in. z Irlandii), jedynie niecałe 15 procent dzieci naszych rodaków uczy się języka polskiego w polskich szkołach.

– Organizując kampanię chcemy przestrzegać przed skutkami braku pełnej znajomości języka rodziców, ale też zwrócić uwagę na korzyści wynikające z dwujęzyczności dzieci. Chcemy pokazać jak wiele zyskują osoby, które od najmłodszych lat uczyły się więcej niż jednego języka i uczęszczały do polskiej szkoły – mówi Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Jak dodaje Falkowski, to właśnie szkoła jest jednym z najbardziej naturalnych miejsc do nauki języka, gdzie dzieci poznają świat i bawią się z rówieśnikami.

– Zależy nam również na tym, żeby język rodziców i dziadków był wciąż żywy wśród młodych Polaków, którzy w przyszłości będą reprezentować nasz kraj w miejscu zamieszkania lub zapragną wrócić do Polski. Szczególnie im, wracającym po latach do kraju przodków, dwujęzyczność ułatwi aklimatyzację, pomoże znaleźć satysfakcjonującą pracę i szybko nawiązać wartościowe kontakty – tłumaczy prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. – Zachęcamy do języka polskiego, jako czegoś z czego możemy być dumni, tak jak możemy być dumni z historii, czy kultury – dodaje.

Dwujęzyczność – ułatwienie czy zbędny wysiłek

W swojej kampanii, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” odnosi się też do obaw rodziców związanych między innymi z przeświadczeniem, że uczenie dzieci od małego dwóch języków to dla nich zbyt duże obciążenie. Jak przekonują eksperci współpracujący przy kampanii „Kto ty jesteś”, niemowlęta i małe dzieci z łatwością przyswajają dwa języki równolegle, a podstawowe, najwcześniejsze stadia rozwoju języka, przebiegają u dzieci podobnie, niezależnie od tego, czy rozwijają się one w środowisku jedno-, czy dwujęzycznym.

– Brak etnicznego języka powoduje pęknięcie, które czasem uniemożliwia odnalezienie swojej drogi życiowej i formuje poczucie pustki, utrudniając lub uniemożliwiając podejmowanie ról życiowych i osiąganie pełni rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Problemy komunikacyjne z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym utrudniają rodzicom proces wychowania, przekazywania wartości duchowych i kulturowych – tłumaczy prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ekspertka kampanii.

– Znajomość języka polskiego może za kilka lat ułatwić młodym ludziom dorastającym za granicą powrót do kraju ojczystego, kraju dziadków i pradziadków, do spraw społecznych, do rozwijania kariery zawodowej w Polsce czy angażowania się w życie. W takich sytuacji, język polski to numer jeden – tłumaczy Mikołaj Falkowski. – Chcemy podkreślać w tej kampanii, że Polska czeka na tych, którzy wyjechali i może nie chcą wracać teraz, ale język przyda się kiedy za rok, może kilka lat, zdecydują się powrócić do kraju. W przyszłości może być dla nich pomostem, który pomoże im z powrotem zaangażować się w to, co dzieje się w Polsce – dodaje prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie".

Co mają zrobić rodzice, którzy mieszkają za granicą i chcieliby uczyć swoje dziecko polskiego? Jak podkreśla prezes fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, możliwości jest wiele, ale na początek można skorzystać z nowej strony ktotyjesteś.pl. – Tam będą wszelkie instrukcje, formularze i możliwość zadawania pytań, co ułatwi dostęp do ośrodków uczących języka polskiego – tłumaczy Mikołaj Falkowski.