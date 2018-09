Znamy szczegóły kolejnego wysłuchania Polski w Radzie UE

Wysłuchanie Polski ws. praworządności odbędzie się 18 września, podczas najbliższego spotkania Rady ds. Ogólnych. Punkt ten został wpisany do porządku obrad już ponad miesiące temu.

Jak podaje dzisiaj serwis RMF FM, wrześniowe wysłuchanie będzie miało "taką samą choreografię" jak pierwsze, a pytania i dyskusja skoncentrowana będzie na kwestii "czystki emerytalnej" w Sądzie Najwyższym".

Podczas spotkania 18 września, głos najpierw zabierze wiceszef KE Frans Timmermans, który zda relację z dialogu ws. praworządności ze stroną polską. Dziennikarze RMF FM ustalili, że dokument Komisji Europejskiej z oceną stanu praworządności w naszym kraju zostanie przesłany wcześniej unijnym delegacjom i to właśnie on będzie podstawą do wypracowania przez poszczególne kraje własnych stanowisk.

Podczas wysłuchania głos zabierze też wiceszef polskiego MSZ Konrad Szymański, a następnie będzie czas na pytanie. Po etapie wysłuchania i po uzyskaniu zgody PE, państwa członkowskie zadecydują czy w Polsce istnieje ryzyko poważnego naruszenia praworządności i unijnych wartości.

Pierwsze wysłuchanie Polski odbyło się pod koniec czerwca i dotyczyło stanu praworządności w naszym kraju. Bruksela domaga się od polskiego rządu ustępstw w sprawie reformy sądownictwa. Chodzi m.in. o Sąd Najwyższy, KRS i Trybunał Konstytucyjny.

