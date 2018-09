Spięcie w TVN24. Biedroń: W waszej telewizji dochodziło do molestowań. Ostra riposta Olejnik

– W waszej telewizji dochodziło także do sytuacji bulwersujących, do molestowań. Pisały o tym wszystkie media. Czy to oznacza i czy pani potwierdzi, że pani szef, właściciel państwa koncernu, ponosi za to odpowiedzialność? – pytał Monikę Olejnik prezydent Słupska Robert Biedroń. – Gdyby mój szef miał zastępce, który zataił tę sprawę, to on by stracił stanowisko – ripostowała dziennikarka.

Biedroń został zapytany, dlaczego jego nowe ugrupowanie ma wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, skoro spekulowało się, że Biedroń wystartuje w wyborach prezydenckich w 2020 roku. – Kto jest bardziej skuteczny, kto ma większą moc sprawczą – premier czy prezydent? To premier jest szefem rządu – odpowiedział. Prezydent Słupska odniósł się również do faktu, że nie odbiera telefonu od przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny. – Niech Grzegorz się nie maże, że ja nie chcę od niego odebrać telefonu. Ja się mogę z nim spotkać i rozmawiać o Polsce, bo to jest bardzo ważne. Będę rozmawiać o Polsce ze wszystkimi prodemokratycznymi siłami. Ja bardzo kibicuję zresztą Platformie Obywatelskiej, żeby się ogarnęła, bo słabość PO to słabość opozycji prodemokratycznej – stwierdził. Monika Olejnik zapytała również o aferę pedofilską, która miała miejsce w Słupsku. – Ciekawe jest to, że afera pedofilska wyszła w momencie, kiedy ogłosiłem start nowego projektu – próbował lawirować Biedroń. Prezydent Słupska był jednak dopytywany przez prowadzącą program o działania jakie podjął, kiedy dowiedział się o tym, co działo się w Domu Kultury. – Podjąłem decyzję o izolacji tego pana. Wszystkie czynności jakie wykonałem miały na celu dobro dzieci – mówił.

