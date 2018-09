Stawiamy na budownictwo drewniane

Wojciech Wybranowski: Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał walkę z mafią śmieciową, regulacje dotyczące gospodarki odpadami, dające większe uprawnienia inspektorom ochrony środowiska, przeszły już przez Sejm, a składowiska odpadów dalej płoną. Nie ma rady na cwaniaków?

Henryk Kowalczyk: Regulacje, o których pan wspomniał, zapewnią bezpieczeństwo w przyszłości. Jedną z najważniejszych propozycji rozwiązań zaproponowanych przez nas jest wymóg zabezpieczenia finansowego dotyczący podmiotów, które tworzą nowe składowiska odpadów. Skrócony został także dopuszczalny okres magazynowania odpadów z trzech lat do jednego roku, co zapobiegnie m.in. nieuczciwym praktykom, np. porzucaniu odpadów, a także problemom z zagospodarowaniem takich odpadów. Ponadto nowe przepisy wprowadzają obowiązek monitoringu składowisk, który w ciągu pół roku obejmuje również już istniejące składowiska. Ułatwi to nadzór nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami. W ten sposób będzie wiadomo m.in., kto i kiedy je przywozi.