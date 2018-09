Na co postawić?

Zgodnie z ustawą o wzroście wydatków do 6 proc. PKB na ochronę zdrowia do 2024 r. zostanie przeznaczonych 830 mld zł. To niemal drugie tyle, ile w poprzednich sześciu latach. Na co wydać te dodatkowe pieniądze, by przyniosły efekt?

Chociaż wielu ekspertów podkreśla, że 6 proc. PKB na zdrowie w 2024 r. to jeszcze za mało, żebyśmy żyli tak długo jak mieszkańcy zachodniej Europy, to niewątpliwie funduszy będzie więcej.