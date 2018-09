Pogoda na dziś: Pochmurnie i burzowo

Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane. Słabe przelotne opady deszczu możliwe są na wybrzeżu, Pomorzu Wschodnim, Kujawach i lokalnie w centrum.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 22 stopni Celsjusza na północnych krańcach kraju. Na przeważającym obszarze będzie to około 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków północnych. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.