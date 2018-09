Piotrowicz o "sędziach, którzy są złodziejami". Iustitia chce reakcji KRS

Sędziów z Iustitii oburzyły słowa Piotrowicza, który komentując blokowanie przez Obywateli RP posiedzenia KRS, stwierdził, że "nie może być takiej sytuacji, by garstka niezadowolonych z utraty przywilejów blokowała prace organu konstytucyjnego".

Dopytywany, o jakie przywileje chodzi, polityk PiS odpowiedział, że chodzi także o to, żeby "sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej".

Iustitia napisała w oświadczeniu, że "nazwanie publicznie sędziów najważniejszego sądu w Polsce złodziejami, bez żadnych podstaw, może rodzić skutki w postaci dalszego spadku zaufania do wymiaru sprawiedliwości".

"Niezależnie od zgłaszanych przez nas wątpliwości co do prawidłowości wyboru obecnego składu Krajowej Rady Sądownictwa, wzywamy Państwa do realizacji podstawowych zadań tego konstytucyjnego organu. Jednym z nich jest stanie na straży niezależności i niezawisłości sędziów, co należy rozumieć również jako bronienie środowiska sędziów przed atakami polityków. Chcemy wiedzieć czy sędziowie mogą liczyć na Państwa" – piszą do KRS członkowie Iustitii.

Dalej argumentują, że "niezawisłość sędziowska jest niezbędnym elementem niezależnego sądownictwa i gwarantuje prawa i wolności obywatelskie". "Wpływa ona na stabilność państwa, gospodarkę, a także na harmonię społeczną" – przekonują.

Zdaniem sędziów z Iustitii "działania, które przeciwstawiają się wpływom politycznym w sądownictwie nie można nazywać politycznymi". "Przeciwnie, ich celem jest zachowanie niezależności od świata polityki. Takie postawy zyskiwać będą zawsze nasze poparcie" – czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia.