Koszmarna wpadka IPN. Błąd ortograficzny na olbrzymim banerze

Plakat, o którym już jest głośno, wisi na kamienicy przy pl. Żołnierza w Szczecinie. Na wielkim banerze obok dat wkroczenia na polskie ziemie wojsk niemieckich i Armii Czerwonej widać poszarpaną polską flagę oraz napis "Poland first to figth".

Media, internauci, jak również i zwykli przechodnie szybko wyłapali błąd. Poprawnie napis powinien brzmieć oczywiście "Poland first to fight".

Dziennikarze "Gazety Wyborczej" poprosili IPN o komentarz. Przedstawiciele Instytutu stwierdzili, że błąd "nie utrudniania zrozumienia znaczenia tego hasła".

Szczeciński plakat miał uczcić polskich bohaterów, którzy w 1939 roku stanęli do walki w obronie ojczyzny. Hasło, przez które głośno o plakacie zrobiło się w całej Polsce, jest prawdopodobnie nawiązaniem do innej akcji Instytutu Pamięci Narodowej. Dwa lata temu Instytut zaprezentował wystawę "First to Fight. Polacy na frontach II wojny światowej".

Jej celem było ukazanie wysiłku militarnego Polaków na wszystkich frontach drugiej wojny światowej.

Pod koniec 2017 roku zaprezentowano elektroniczną wersję wystawy, a na początku bieżącego udostępniono do pobrania jej angielską wersję zatytułowaną "‘First to fight‘. The Poles on the front lines of World War II".

