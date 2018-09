Warszawski "Tetris". To zdjęcie podbija internet

"Prosta zasada >>nie jestem pewien czy przyjadę to nie wjeżdżam<<", „Co na to Jaki i Trzaskowski? Może jakiś tunel w pół roku? Albo magiczny wiadukt w 3 miesiące?” – to tylko dwa z setek komentarzy do zdjęcia umieszczonego na facebookowym profilu "Mordor na Domaniewskiej".

Zdjęcie przedstawia skrzyżowania ulic Wawelskiej i Grójeckiej na warszawskiej Ochocie. Autor zdjecia (Fot. Bartek Przy/MnD) uchwycił moment, kiedy w wyniku awarii świateł, na skrzyżowaniu samochody, autobusy i tramwaje blokują się nawzajem, a fotografię porównał do gry "Tetris". "W tej sytuacji kierujący są: A) w Tetrisie B) w Tetrisie C) w Tetrisie" – podsumował zdjęcie autor wpisu. Czytaj także:

