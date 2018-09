"Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść". Markowscy w koszulkach z napisem "konstytucja"

Pod zamieszczoną na Facebooku fotografią natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy. Niektórzy z sympatyków grupy Perfect wyrazili rozczarowanie faktem, że Grzegorz Markowski postanowił opowiedzieć się po jednej ze stron konfliktu politycznego.

"To już nie lata 80-te gdzie wróg polityczny był jasno określony... lepiej się skoncentrować na muzyce niż na polityce..." – napisał jeden z użytkowników Facebooka. "I po co wam to? Myślałem ze tak szanowane osoby ze świata muzyki są ponad to..." – czytamy w kolejnym komentarzu. "Zawsze szanowałem państwa jako artystów i jeśli umieją państwo śpiewać to proszę to dalej robić a nie bawić się w politykę bo najwidoczniej nie macie dobrego rozeznania..." – napisała internautka.

Nie zabrakło także głosów uznania. "Brawo klan Markowskich, za to że nie pozostają obojętni na to co się wyprawia z konstytucją w naszym kraju" – czytamy pod zdjęciem. "Brawo! ❤️ Nareszcie także w Polsce artyści zaczynają głośno mówić o sytuacji politycznej. Szczególnie, że teraz potrzebujemy tego jak nigdy" – napisała jedna z użytkowniczek Facebooka.