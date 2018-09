Sędzia SN pozywa Piotrowicza. "Czuję się dogłębnie urażony"

Piotrowicz komentując blokowanie przez Obywateli RP posiedzenia KRS, stwierdził, że "nie może być takiej sytuacji, by garstka niezadowolonych z utraty przywilejów blokowała prace organu konstytucyjnego". Dopytywany, o jakie przywileje chodzi, polityk PiS odpowiedział, że chodzi także o to, żeby "sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej".

Wypowiedź ta wywołała fale oburzenia. Prof. Małgorzata Gersdorf zapowiedziała wytoczenie Piotrowiczowi procesu – jeśli wcześniej nie doczeka się przeprosin. Działania w związku z wypowiedzią Piotrowicza podjął również kierujący pracami SN sędzia Józef Iwulski. Zwrócił się on do Marszałka Sejmu o skierowanie tej sprawy do sejmowej komisji etyki poselskiej.

Tymczasem inny sędzia SN, Krzysztof Rączka, skierował sprawę do sądu. Na stronie Sądu Najwyższego pojawiło się jego oświadczenie. "Będąc sędzią Sądu Najwyższego nie mogę pozostać biernym wobec wypowiedzi Pana Posła na Sejm RP (...) Czuję się dogłębnie urażony tymi bezpodstawnymi pomówieniami" – czytamy w stanowisku.