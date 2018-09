Oświadczenie jest odpowiedzią m.in. na wywiad, jakiego marszałek senior Sejmu, przewodniczący koła poselskiego Wolni i Solidarni udzielił tygodnikowi "Do Rzeczy".

APEL DO CZŁONKÓW SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ

Jako inicjator powołania „Solidarności Walczącej”, oraz pomysłodawca jej nazwy, zwracam się do wszystkich członków „SW” w obronie dobrego imienia naszej organizacji, za którą wielu z nas zapłaciło więzieniami, utratą zdrowia, oraz koniecznością wyjazdu z Ojczyzny. Głoszone przez Kornela Morawieckiego rusofilskie tezy są uwłaczające naszej godności i złożonej przez nas przysiędze. Jego poglądy na temat Europy od Pacyfiku do Atlantyku z wiodącą rolą Rosji znamy nie od dziś. Publicznie wypowiedział je po ataku Rosji na Gruzję. Szczególnie nasilił swoje rusofilskie wypowiedzi po katastrofie smoleńskiej, gdy stwierdził, że za katastrofę odpowiedzialni są polscy piloci wraz z pijanym generałem. Kuriozum było jego sprzeciwianie się ekshumacjom i propozycja jednego grobu dla wszystkich ofiar. Kornel Morawiecki twierdzi również, że powinniśmy być wdzięczni Rosjanom za oswobodzenie nas i nie należy niszczyć ich pomników. To pisał również w swojej „Gazecie Obywatelskiej”, jak również w TV Republika w wywiadzie z Dorotą Kanią. Czarę goryczy dopełnił wywiadem udzielonym w „ Do Rzeczy” nr 31/283, 30.07 do 05.08.18.

Wg. Piotra Hlebowicza, który śledzi rosyjskie media: „Z lubością i estymą całe te Kornelowe gadanie od razu cytują i komentują rosyjskie media, zwłaszcza RIA NOWOSTI i SPUTNIK. Śledzę w internecie te putinowskie propagandowe trąby, …”

Swoimi „teoriami” szkodzi swojemu synowi, rządowi i Polsce. Nie można tego przemilczeć dla dobra naszej wspólnej przeszłości, lecz powinniśmy gremialnie potępić jego teorie. Solidarność Walcząca była dla nas marzeniem o wolności i niepodległości Ojczyzny. Teraz kiedy to osiągnęliśmy On to niszczy.

Tadeusz Świerczewski

Popieram:

1.Jadwiga Chmielowska – Przewodnicząca Ogólnopol. Komiteu Wyk. SW

2.Ewa Kubasiewicz - czlonek Komitetu Egzekucyjnego i szef przedstawicielstw SW za granica

3.JERZY JANKOWSKI członek SW -- PRZEDSTAWICIEL NA KRAJE SKANDYNAWSKIE.

4. Piotr Hlebowicz, przewodniczący Autonomicznego Wydziału Wschodniego SW.

5.Krzysztof tyenerowicz – członek SW

6. Witold Bator – członek SW Kraków