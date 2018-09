Wiadomo, kiedy odbędzie się posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży

Z informacji podanej w komunikacie wynika, że w związku z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz wyborami do Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej tegoroczny temat przewodni sesji brzmi: „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”.

"Uczniowie i uczennice biorący udział w konkursie mieli za zadanie zapoznać się z biografią wybranego posła Sejmu Ustawodawczego oraz przeprowadzić działania, które przybliżą środowisku lokalnemu jego sylwetkę oraz działalność poselską na regionalnym i krajowym szczeblu. Działania polegały na przeprowadzeniu w swoim otoczeniu kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z użyciem środków i materiałów z epoki" – czytamy w komunikacie. Jak dodano, celem XXIV sesji SDiM jest kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej. Ma ona też na celu popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Sejmie Ustawodawczym II RP.

Do konkursu zgłosiły się 453 dwuosobowe zespoły. Te, które przeprowadziły najciekawsze badania, przedstawiły i zrealizowały najbardziej interesujące plany działań, zostały zaproszone do wzięcia udziału w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Odwołanie posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży

O odwołaniu posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało w połowie maja. „Z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu, mając na względzie kwestie organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych, z przykrością informujemy, że podjęto decyzję o odwołaniu posiedzenia SDiM planowanego na 1 czerwca 2018 roku” – podało CIS. Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia przyznawanie jednorazowych kart wstępu do Sejmu zostało zawieszone. Od tamtej pory dostęp do gmachu był bardzo ograniczony.

"W 100-lecie niepodległości zhańbił Sejm"

Przeciwko takim działaniom protestowali później przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Na wspólnej konferencji wystąpili Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej, Marek Sowa z Nowoczesnej, Jakub Stefaniak z PSL oraz Piotr Apel z Kukiz'15.

– Są takie sprawy, które muszą być traktowane ponad politycznymi podziałami – mówił Cezary Tomczyk. Polityk dodawał że taką właśnie sprawą jest ograniczanie dostępu do polskiego parlamentu. – Dotyka podstawowej zasady, czyli jawności życia publicznego, tego, żeby polscy obywatele mogli uczestniczyć w życiu publicznym. Jesteśmy tutaj, żeby zaprotestować przed blokadą Sejmu, po to, żeby wyrazić stanowczy sprzeciw wobec decyzji, która została zakomunikowana dosłownie kilka minut temu, że Sejm Dzieci i Młodzieży w tym roku się nie odbędzie. To wyjątkowy skandal – podkreślał.

Marek Sowa wówczas użył słów dużo ostrzejszych. Wskazał, że w stulecie polskiej niepodległości marszałek Marek Kuchciński zhańbił polski Sejm. Tłumaczył, że uniemożliwił dzieciom udział w wydarzeniu do którego przygotowują się od dłuższego już czasu.

Z kolei rzecznik PSL sytuację tę określił jako "skandaliczną". Jak przekonywał, dzieci karane są za to, że partia rządząca nie potrafi sobie poradzić z trwającym w Sejmie protestem rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. – To wszystko zmierza w stronę Chin. To w Chinach parlament się zbiera raz do roku, a decyzje, które są wtedy procedowane i tak zapadają gdzieś indziej. Nie chcemy w Polsce takich sytuacji – Jakub Stefaniak.

O wycofanie się z tej decyzji apelował do marszałka Sejmu Piotr Apel.