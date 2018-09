Problemy popularnej sieci marketów. Dostawcy wnioskują o upadłość

Jak podaje portal wiadomoscihandlowe.pl, dwóch dostawców Piotra i Pawła, którym firma zalega z wypłatą pieniędzy, złożyło wnioski o ogłoszenie upadłości spółki.

Piotr i Paweł od jesieni 2017 roku poszukuje inwestora strategicznego. Wiele wskazuje na to, że zdecyduje się na to właściciel Biedronki, Jeronimo Martins. Nic nie jest jednak jeszcze pewne, ponieważ o to samo starają się Carrefour i firma Maxima Grupe, właściciel Stokrotki. początkowo inwestor miał być wybrany do końca lipca tego roku.