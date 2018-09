Morawiecki: W latach 2017-2018 do Polski wróciło więcej osób, niż wyjechało

– Staramy się z powrotem przyciągać do Polski tych, którzy wyjechali. Cieszę się, że pojawiły się pierwsze statystyki, z których wynika, że lata 2017 i 2018, to pierwsze od II wojny światowej, kiedy do naszego kraju więcej osób wraca niż wyjeżdża – wskazał premier. – Dzisiaj mamy dobrze rozpędzoną gospodarkę. Rozwinęliśmy wiele branż. Przyciągnęliśmy w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wiele nowych przedsiębiorstw takich jak Rolls-Royce, Toyota czy Mercedes i instytucji finansowych: Goldman Sachs czy J.P. Morgan (...) Myślę, że w Polsce mamy do czynienia z solidnym, zrównoważonym wzrostem gospodarczym. Doceniła to również Komisja Europejska. W czasach rządów naszych poprzedników dług Polski przyrósł, jeśli weźmiemy również pod uwagę prawie 160 mld złotych skonsumowanych z OFE, ponad 2 razy. Zmniejszamy poziom długu w stosunku do PKB przy bardzo niewielkim deficycie budżetowym – dodał szef rządu.

Premier wskazał też na najpoważniejsze – jego zdaniem – wyzwania dla gospodarki. Wśród nich wymienił m. in. sytuację międzynarodową: –Głównym wyzwaniem mogą być zawirowania za granicą. Są niezależne od nas i zawsze mogą się zdarzyć. W dużym stopniu wzrost gospodarczy kreuje luźna, nawet ultraluźna polityka monetarna banków centralnych. Dzisiaj wydaje się, że sytuacja Włoch, dużej i ważnej gospodarki europejskiej, jest w fazie wolniejszego wzrostu.