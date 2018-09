Żukowska wbija szpilę Jońskiemu. "#takbyło"

Inicjatywa Polska, której szefuje Barbara Nowacka, podpisała porozumienie wyborcze z Koalicją Obywatelską. Chodzi o wspólne listy do do sejmików wojewódzkich. Co stoi za decyzją Nowackiej? Jej zdaniem lewica nie może dojść do porozumienia, "bo partie przedkładają swoje lewicowe szyldy nad realizowanie lewicowego programu w dużej koalicji". "Czarzasty z Zandbergiem nigdy się nie dogadają" – stwierdza działaczka w rozmowie z "Newsweekiem".

– Jesteśmy zainteresowani długofalową współpracą z Barbarą Nowacką. Grzegorzowi Schetynie zależy na tym, żeby zbudować jak najszersze porozumienie od Nowackiej do Ujazdowskiego, a więc od lewicy do centro-prawicy – mówi rzecznik PO Jan Grabiec.

Na listach Koalicji Obywatelskiej ma się znaleźć m.in. Dariusz Joński, były rzecznik SLD. To nie spodobało się Annie-Marii Żukowskiej, obecnej rzeczniczce partii, która za pomocą kąśliwego wpisu na Twitterze przypomniała słowa Jońskiego z przeszłości. Wypowiedź dotyczyła Platformy.