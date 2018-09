Budka upomina Biedronia. "Robert, miej trochę pokory!"

"To, co zrobiłem w Słupsku, zamierzam zrobić w całej Polsce: wprowadziłem in vitro, edukację seksualną, rozdzieliłem państwo od Kościoła, wzmocniłem dialog z mieszkańcami, ustabilizowałem finanse i wprowadziłem pełną transparentność" – napisał Biedroń.

"Robert! Na litość, miej trochę pokory! Zdecydowaną większość tych rzeczy wprowadziła rada miejska a nie Ty. To tylko potwierdza, że gra w zespole się opłaca. Pozdrawiam!” – odpowiedział prezydentowi Słupska Borys Budka z Platformy Obywatelskiej.

Polityk PO, pisząc o "grze w zespole" nawiązał do Koalicji Obywatelskiej, czyli sojuszu Platformy z Nowoczesną. Opozycja jest przekonana, że tylko razem może wygrać z PiS. Pierwszy sprawdzian już 21 października podczas wyborów samorządowych.