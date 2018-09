Zabiorą najbogatszym, żeby dać potrzebującym? "SE": Drugie 500 Plus coraz bliżej

Jak informuje "Super Express", pomysł wypłaty jednorazowego dodatku 500 plus dla emerytów staje się coraz bardziej realny. Z ustaleń gazety wynika bowiem, że w partii rządzącej zrodził się pomysł, aby sfinansowali go najlepiej zarabiający Polacy. W jaki sposób? "Dziś, gdy zarobią kwotę równą 30 średnim krajowym pensjom przestają płacić składki do ZUS. PiS chciał zlikwidować ten próg" – czytamy w "SE".

Z ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, że realizacja tego pomysłu zasiliłaby ZUS kwotą oko. 7 miliardów zł.

Przepisy te skierował do Trybunału Konstytucyjnego prezydent Andrzej Duda. Sędziowie powinni się zająć tą sprawą jeszcze w tym roku. "Jeśli trybunał zdecyduje, że ustawa znosząca limit 30-krotności jest zgodna z Konstytucją, ZUS dostanie spory zastrzyk gotówki" – czytamy na łamach gazety.

Pomysł przeznaczenia tych środków na seniorów popiera przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Andrzej Szlachta. – To byłby taki solidarnościowy program. Tak jak Janosik, bierzemy tym, którzy mają w nadmiarze, a oddajemy tym, którzy najbardziej potrzebują tego wsparcia – podkreśla polityk.

Czytaj także:

"SE": Samotne matki tracą 500 Plus