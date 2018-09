Szef kampanii PiS: Jesteśmy daleko przed opozycją

Polityk PiS był gościem Roberta Mazurka w RMF FM. Jak podkreślił, kampania PiS jest na zdecydowanie bardziej zaangażowanym etapie niż kampania partii opozycyjnych.

Poręba przypomniał, że podczas gdy opozycja dopiero rozmawia o programie i organizuje pierwsze konwencje, PiS prowadzi już konkretną kampanię w regionach:

„My już jesteśmy daleko przed nimi. Oni są w Warszawie, rozmawiają o programie, propozycjach programowych mniej lub bardziej ciekawych, bo wczoraj słyszałem - jeśli chodzi o program samorządowy - to pan Schetyna zgłosił propozycję impeachmentu prezydenta. Ale ok. My już jesteśmy we Wrocławiu, jutro mamy konwencję" – zaznaczył Poręba.

,,Jeździmy PiSobusem, spotykamy się z ludźmi, mamy bardzo fajnie zaplanowany weekend i będziemy proponować konkretne rozwiązania jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. W przyszłym tygodniu kolejne regiony, i tak do końca kampanii konsekwentnie” – mówił rozmówca Roberta Mazurka.

Polityk został też zapytany o zmiany w Pałacu Prezydenckim, gdzie Krzysztofa Łapińskiego na stanowisku rzecznika prasowego prezydenta zastąpił Błażej Spychalski. Zdaniem Poręby, należy zostawić prezydentowi decyzje w sprawie ludzi, którymi się otacza.