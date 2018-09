"Trochę za słabo, bo dalej wyła". Cejrowski o spoliczkowaniu działaczki KOD

W minioną sobotę podczas uroczystych obchodów Dnia Weterana z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy doszło do incydentu. Kiedy w trakcie uroczystości, kilku zwolenników KOD-u zza barierek krzyczało "Konstytucja", w pewnym momencie podeszła do nich młoda kobieta, która spoliczkowała jedną z protestujących. Zachowanie kobiety, którą okazała się Dominika Arendt-Wittchen, pełnomocnik wojewody dolnośląskiego do spraw obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, było szeroko skrytykowane.

Sprawa zakończyła się dymisją, a do całej sytuacji odniósł się wczoraj w programie "Minęła 20." Wojciech Cejrowski. – Starsze osoby przyszły, przejechały z zagranicy świętować, a jakaś ruda drze mordę, przeszkadza i doprowadza ich do łez, bo na ich imprezie nagle ktoś wprowadza zaburzenie, to taką panią… – I teraz właśnie, kto ma ją za pludry wyciągnąć? W ramach wolności słowa ona może piłować gębę ile chce – mówił podróżnik. – Ktoś podchodzi i daje jej z liścia. Bardzo piękny gest. Honorowy. Zgodny z polską tradycją. Kobieta podeszła do kobiety. Mężczyzna gdyby się zaczął z nią szarpać – niegodne – mówił dalej gość Michała Rachonia.

– Piękna pani podeszła do brzydkiej pani - brzydkiej z charakteru, z zachowania - wrednej jędzy, która psuła komuś imprezę patriotyczną i dała jej honorowo z liścia. Trochę za słabo, bo tamta wyła dalej – skwitował.