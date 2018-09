Czarzasty: Ruch Nowackiej nieważny. Liczy się jutrzejsza konwencja

Sojusz Lewicy Demokratycznej swoją kampanię rozpoczyna w Dąbrowie Górniczej. – Najważniejszymi punktami konwencji będzie ogłoszenie programu, a także kandydatów na prezydentów miast – mówi portalowi DoRzeczy.pl Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

– Ważnym punktem spotkania w Dąbrowie Górniczej będzie też precyzyjne odniesienie się do tego, co dzieje się w Polsce, konkretnie do trzech kwestii: PiS – Antypis, tego co robi partia rządząca i Koalicja Obywatelska (PO i Nowoczesna). Określimy też, co będzie robić lewica w Polsce – mówi Włodzimierz Czarzasty.

– Podczas konwencji odniesiemy się też do inicjatywy Roberta Biedronia – dodaje. Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pytany o działania Barbary Nowackiej, której Inicjatywa Polska podjęła współpracę z PO i Nowoczesną, stwierdził, że to „nie jest teraz ważne”.

– Najważniejsza w tym momencie jest konwencja. Odniesiemy się na niej do wielu spraw. Także do działań pani Nowackiej. Ale najważniejsze są kwestie programowe – mówi Czarzasty.

W minioną niedzielę swoją konwencję miało Prawo i Sprawiedliwość. W sobotę swoje konwencje mieć będą Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy Demokratycznej, w najbliższą niedzielę – Polskie Stronnictwo Ludowe.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Ewentualna druga tura w wyborach burmistrzów, wójtów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada.